Napoli, ancora sangue sulle strade: ciclista investito e ucciso da un camion La vittima aveva 86 anni: il sinistro mortale in via Argine

Non si ferma la striscia di sangue sull'asfalto di Napoli. Un ciclista di 86 anni è stato investito e ucciso in via Argine, da un camion in transito.

La vittima è deceduta all'ospedale del Mare, dov'era stato trasportato d'urgenza. L'impatto è avvenuto intorno alle 11, tra via Argine e via Principe di Napoli.

L'autista dell'autoarticolato, proveniente da Cercola e diretto verso il centro città, si è fermato per prestare soccorso. Sul posto le ambulanze del 118 e gli agenti dell'antinfortunistica stradale per i rilievi.

Il conducente, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici del caso.