Controlli anti abusivismo edilizio a Procida: sequestrate coperture abusive Controlli nella zona della Marina di Corricella

I carabinieri della stazione di Procida, in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico comunale, hanno effettuato una serie di controlli nella suggestiva area della Marina di Corricella, cuore pulsante del turismo e della ristorazione isolana.



Durante i sopralluoghi in alcune attività commerciali, è emersa la realizzazione abusiva di strutture, in particolare coperture fisse e ombrelloni ancorati direttamente al suolo pubblico, in aree demaniali o sottoposte a vincolo paesaggistico. Le installazioni - che occupavano superfici variabili tra i 15 e gli 86 metri quadrati – erano destinate a proteggere tavolini e sedie per la consumazione di cibi e bevande all’aperto, ma risultavano non conformi alle autorizzazioni o completamente prive di permessi.



Cinque gli imprenditori denunciati per violazioni in materia edilizia e ambientale, tra cui deturpamento di bellezze naturali e danneggiamento del suolo pubblico. Tutte le opere abusive sono state sottoposte a sequestro preventivo.