Secondigliano ai raggi x: controlli di Polizia, vigili urbani e Asl Sanzionate ben 12 attività commerciali

Polizia, vigili urbani e Asl inpegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio a Secondigliano.

In particolare, gli agenti del locale commissariato, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania e con l’ausilio del servizio autonomo della polizia locale unità operativa Secondigliano hanno controllato 74 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, 42 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 4 violazioni del codice della strada.

Ancora, nel corso dell'attività con il supporto degli operatori del centro servizio veterinario dell’Asl Na1, sono state controllate 12 attività commerciali i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancanza di Scia (segnalazione certificata di inizio attività), mancata differenziazione dei rifiuti, esposizione di totem pubblicitario non autorizzato e per violazione dei requisiti di igiene e sanità, sequestrando, altresì, 50 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione.