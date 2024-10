Scampia: fugge alla vista dei poliziotti ma viene preso e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 18enne

La polizia ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli un 18enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio in via Anna Magnani, angolo via Aldo Fabrizzi, hanno notato due soggetti a bordo di un’auto il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo in direzione di via Fratelli Cervi, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, i due prevenuti, giunti all’altezza di via Hugo Pratt, hanno perso il controllo della vettura impattando contro dei cassonetti dei rifiuti.

Gli operatori, tempestivamente scesi dalla volante, con l’ausilo degli agenti dei Commissariati Arenella e Frattamaggiore, sono riusciti a bloccare uno dei due soggetti, rinvenedo all’interno della vettura 2 mini Gps, 3 centraline e diversi arnesi atti allo scasso.