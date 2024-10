Napoli: colpo di pistola alla nuca, ventenne ferito È accaduto nella notte in zona Chiaiano. Il ragazzo è stato trasportato al CTO

Un colpo di pistola alla nuca, ma fortunatamente nessuna conseguenza tale da costringerlo al ricovero: dimissioni dopo il primo soccorso con dieci giorni di prognosi: un ventenne è rimasto ferito in maniera non grave nelle scorse ore a Napoli. Il ragazzo si trovava in auto in zona Chiaiano con altri due amici quando sono stati avvicinati da uno scooter con a bordo due persone. Senza alcun motivo il passeggero del motociclo avrebbe esploso un colpo di pistola che ha ferito alla nuca il 20enne, trasportato attorno alle 2 all'ospedale CTO, secondo quanto riferito agli agenti del commissariato Arenella. Il giovane è stato dimesso con dieci giorni di prognosi.