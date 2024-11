Napoli, centro storico: sorpresi a cedere la droga e arrestati In manette un 47enne e un 25enne della repubblica Dominicana

La polizia ha arrestato un 47enne napoletano e un 25enne della Repubblica Dominicana, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato due soggetti che, in cambio di denaro, hanno consegnato qualcosa a una persona che si è poi allontanata facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato i prevenuti, trovandoli in possesso di 10 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 2 grammi e di 360 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.