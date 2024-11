Controlli in città da est a ovest a Napoli: denunce e sanzioni dei carabinieri Ecco il bilancio dell'attività svolta

Giorni di controlli nel capoluogo campano. Nei quartieri occidentali e orientali della città, i carabinieri delle compagnie di Poggioreale e Bagnoli hanno presidiato le strade con posti di controllo e perquisizioni.

Si parte dai quartieri San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Barra e Poggioreale.

67 le persone identificate, 42 i veicoli passati al setaccio. 20 le sanzioni al codice della strada per oltre 19mila euro di contravvenzioni.

2 le persone denunciate per furto di energia elettrica. L’alimentazione delle loro abitazioni era collegata direttamente alla rete elettrica nazionale, senza il filtro del contatore. Parcheggiatori abusivi anche in area orientale. Due quelli denunciati, individuati davanti all’ospedale del Mare.

Controlli anche nelle attività commerciali. Per un tatuatore sanzioni per violazioni igienico sanitarie e per assenza del formulario che regolamenta lo smaltimento dei rifiuti speciali. 3997 euro il conto delle multe comminate.

Una società di autotrasporti è stata sanzionata per abbandono di rifiuti urbani. Segnalate anche irregolarità in materia di staticità della cinta muraria esterna.



Nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, i carabinieri hanno denunciato un 29enne, sorpreso alla guida di una moto senza aver mai conseguito la patente.

Anche in quest’area è stato identificato e denunciato un parcheggiatore abusivo. Chiedeva denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio in piazzale Tecchio. 2 i giovani segnalati alla prefettura per uso di stupefacenti.

Non sono mancati i controlli alla circolazione. 49 i veicoli ispezionati, 21 con targa estera, 10 quelli sequestrati. 23 le contravvenzioni al codice della strada per complessivi 19474 euro. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.