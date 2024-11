Sorpreso con 20 mila euro di merce contraffatta: arrestato Pugno duro della polizia a Napoli al corso Garibardi

La polizia ha arrestato per ricettazione ed introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi un 25enne originario del Gambia irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto dove hanno rinvenuto numerose borse, portafogli e capi di abbigliamento di note “griffe” contraffatti per un valore di 20mila euro, 3 cellulari e 445euro, suddivisi in banconote di vario taglio, di cui non ha saputo giustificare la provenienza; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.