Spacciatore di droga in scooter: sorpreso dalla polizia e arrestato In manette un 30enne a Napoli

La polizia ha arrestato un 30enne napoletano con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Bagnoli, nell’ambito dei servizi predisposti, hanno notato in via Beccadelli uno scooter con a bordo un giovane che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato l'uomo trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina, 360 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa, e di un telefono cellulare.