Caos a piazza Dante a Napoli, 26enne extracomunitario arrestato: era ubriaco Ha provato a disarmare il vigilante, si è avvicinato alla sua fondina per sfilargli la pistola

Decine di telefonate al 112, tutte per chiedere lo stesso intervento. Un giovane extracomunitario è verosimilmente ubriaco e sta danneggiando alcune delle obliteratrici installate all’ingresso della metro di Piazza Dante. E’ sera, residenti e turisti si mischiano attorno alla stazione. Chi per curiosare, chi per sperare di non perdere l’ultima coincidenza. La guardia giurata prova ad allontanare quell’uomo ma finisce per essere aggredito. Ha 26 anni e non ha i documenti. Prova a disarmare il vigilante, si avvicina alla sua fondina per sfilargli la pistola. E’ in quel momento che arrivano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Il 26enne viene bloccato. Prova a opporsi all’arresto, scalciando e dimenandosi ma finirà in manette. Dovrà rispondere di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio. Per la guardia giurata, lesioni ritenute guaribili in 10 giorni.