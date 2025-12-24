Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026: l'emozione di Alberto Buonopane

Ecco le immagini della tappa a Castellammare di Stabia

La manifestazione andrà avanti attraversando tutta Italia fino all’accensione del grande braciere principale di Milano 6 febbraio...

Castellammare di Stabia.  

"E' stata una esperienza unica, emozionante e coinvolgente che conserverò tra i miei ricordi preziosi, per tutta la vita".

Sono le parole di Alberto Buonopane, 45 anni di Gesualdo, dipendente di Dototo Mobili, sposato e padre di due bimbe, tra i 25 tedofori selezionati per la tappa di Castellammare di Stabia in Campania. 

La staffetta si è conclusa a Pompei la sera stessa del 22 dicembre,con l’accensione del braciere di fronte al santuario dedicato all Vergine, per poi riprendere ieri in direzione Napoli. Due tedofori irpini rispettivamente di GesualdoMontella.

La manifestazione andrà avanti attraversando tutta Italia fino all’accensione del grande braciere principale di Milano 6 febbraio.

"Accogliere il passaggio della fiamma olimpica in una città come la nostra dalle prestigiose tradizioni sportive è stato un momento di grande orgoglio per tutti noi e significa  promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e del fair play.  Ci siamo sentiti protagonisti di un evento storico" - hanno affermato il sindaco Luigi Vicinanza e l'assessore con delega allo sport Nunzia Acanfora di Castellammare di Stabia.

