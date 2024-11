Carabinieri, Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale Già vicecomandante generale dell'Arma, prenderà il posto di Teo Luzi

Il generale Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale dei carabinieri. La nomina è arrivata nel corso del Cdm di oggi. Luongo, già vicecomandante generale dell'Arma, prenderà il posto di Teo Luzi. Nato a Napoli, 62 anni, Luongo ha intrapreso la carriera militare nel 1977, frequentando i corsi della Scuola Militare Nunziatella a Napoli, dell'Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito i master in Studi Internazionali Strategico-Militari, Scienze Strategiche ed è in possesso del Diploma Superiore di Scienze Umanistiche conseguito presso l'università Gregoriana di Roma.

Ha frequentato il secondo corso 1Ssm1 presso il Centro Alti Studi della Difesa. E' conoscitore della lingua inglese (2° grado Slee). Ha collaborato con l'Università di Roma IV con incarichi di docenza, occupandosi degli aspetti penali della medicina legale e riguardanti, in particolare, la lotta al doping. E' stato tutor e relatore del Master di II livello Open innovation and entrepreunership dell'Università Campus Biomedico di Roma.

Luongo ha avuto diversi ruoli di vertice nella Capitale. Da ufficiale inferiore, dopo le prime esperienze come comandante di Plotone dell'Ottavo Battaglione e di sezione del Nucleo Radiomobile della Legione Roma, ha ricoperto gli incarichi di comandante delle Compagnie di Taurianova, Roma Casilina e Roma Trastevere. Da ufficiale superiore è stato addetto all'ufficio personale ufficiali e capo ufficio del capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, comandante del Gruppo Carabinieri Roma, assistente militare e aiutante di Campo per l'Arma dei Carabinieri del presidente della Repubblica e comandante Provinciale Carabinieri di Milano e di Roma.