Ancora violenza tra i minori: 19enne accoltellato da una ragazzina dopo una lite L'episodio è avvenuto nei pressi della metro di Scampia: la 15enne segnalata alla Procura

Ancora violenza tra giovani e giovanissimi di Napoli. Nella notte un 19enne è stato trasferito all'ospedale "Cardarelli" con una ferita da arma da taglio all'addome: è in osservazione ma non in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri pare che sia stato accoltellato da una 15enne che conosceva, al culmine di una lite in metropolitana.

L'aggressione sarebbe scattata nei pressi della fermata "Scampia-Piscinola". Sull'episodio indaga la Procura minorile partenopea.