Napoli: municipalità collinare sempre più insicura Capodanno: "Mancava solo l'uomo armato di bastone metallico"

"Come se non bastasse la presenza della delinquenza organizzata, anche con il racket e l’usura, delle baby gang, sempre più aggressive, con numerosi episodi di scontri e risse, come quella verificatasi di recente in piazza Vanvitelli, nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani, stamani si è verificato l'ennesimo grave episodio. Un uomo, brandendo un bastone metallico, ha seminato il panico in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Arenella, fino all'arrivo dei carabinieri, allertati dagli stessi passanti ".

A diffondere la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

"Oramai - afferma amareggiato Capodanno - sembra di stare in pieno Far West, dal momento che l'area collinare partenopea, un tempo ritenuta tra le più tranquille, è diventata tra le più insicure d’Europa e in molti residenti comincia a serpeggiare l’idea del fai da te, ricorrendo alla difesa personale, la qual cosa ovviamente alimenta le preoccupazioni.

L'aspetto che viene maggiormente evidenziato - sottolinea Capodanno - è che sulla collina partenopea oramai si vive in una sorta di coprifuoco perenne. La gente ha paura di camminare per strada, anche in piano giorno. Segnatamente dopo la chiusura dei negozi è facile subire delle aggressioni, favorite anche dalla carente illuminazione pubblica che affligge, da anni, molte strade della municipalità collinare e dalla mancanza di un’idonea vigilanza da parte delle forze dell’ordine, confermata dal dato che è sempre più raro imbattersi in strada in poliziotti o carabinieri di prossimità, figure un tempo attive e che invece sono inopinatamente scomparse, nonostante le tante richieste di ripristinarle da parte dei residenti".

Sul grave problema dell'ordine e della sicurezza pubblica, segnatamente nell'ambito della municipalità collinare, Capodanno richiama, ancora una volta, l'attenzione del prefetto, del questore e del sindaco di Napoli per gli urgenti provvedimenti tesi ad arginare il grave fenomeno, che potrebbe subire un'impennata in prossimità delle festività natalizie.