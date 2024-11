Controlli straordinari a viaggiatori e bagagli nelle principali stazioni campane L'attività della polizia ha riguardato i treni regionali e a lunga percorrenza

In occasione della giornata del “Rail Safe Day”, la polizia ha effettuato controlli straordinari a viaggiatori e bagagli nelle principali stazioni campane e a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza.

Nello specifico, gli agenti del compartimento polfer Campania hanno identificato complessivamente 1731 viaggiatori, di cui 318 con precedenti di polizia e 2 denunciati rispettivamente per furto aggravato e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, ed elevato 10 sanzioni amministrative per violazione del regolamento di polizia ferroviaria.

Ancora, durante i medesimi servizi, gli agenti sono intervenuti in corso Novara in supporto ai militari dell’esercito italiano, impegnati nell’operazione “Stazioni Sicure”, per la presenza di un soggetto molesto, gli operatori hanno accertato che quest’ultimo, un 44enne senegalese, si era scagliato contro i militari ed aveva proferito frasi oltraggiose al loro indirizzo.

L'uomo è stato condotto negli uffici polfer dove ha proseguito nella sua condotta aggressiva finché non è stato bloccato dopo una colluttazione; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto per lesioni personali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione, che ha visto impegnati oltre 90 operatori della polizia ferroviaria del compartimento polfer di Napoli, è stata disposta contemporaneamente in tutte le principali stazioni ferroviarie italiane dal dipartimento di pubblica sicurezza, nell’ambito di un piano nazionale di controlli straordinari, allo scopo di contrastare comportamenti anomali in ambito ferroviario quali attraversamento binari, salita o discesa dai convogli in movimento, indebita presenza sulla linea ferroviaria, attraversamento di passaggi a livello chiusi o in movimento che spesso sono causa di incidenti ferroviari.