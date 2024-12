Ponticelli, droga nascosta persino all'interno del water: arrestato In manette un 34enne napoletano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati esteri un 34enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno controllato l’abitazione del 34enne nel quartiere Ponticelli dove hanno rinvenuto, in un sacchetto occultato all’interno del water, circa 80 grammi di cannabis, nella camera da letto e in cucina, invece, hanno trovato materiale per il confezionamento della droga, 110 pacchetti di sigarette privi dell'etichetta del monopolio di stato e 300 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.