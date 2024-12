Movida sotto tiro nel centro storico a Napoli: sanzioni e sequestri Controlli della polizia insieme all'Asl

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della polizia di stato, e dell’Asl ha effettuato controlli nel centro storico.

Nel corso dell’attività, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con l’ausilio di personale sanitario dell'Asl Napoli 1 hanno controllato diverse attività commerciali ai cui titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, elevando complessivamente sanzioni per circa 1.500 euro. Sono stati inoltre sequestrati 10 kg di generi alimentari.