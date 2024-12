Portici, task force sicurezza della Finanza: in un mese sequestri e denunce L'attività di controllo decisa in Prefettura: al setaccio le zone della movida e del centro

Controlli rafforzati per garantire la legalità a Portici: nell'ultimo mese, su indicazione della prefettura di Napoli, la Guardia di finanza ha portato avanti un'attività mirata.

Al setaccio le arterie cittadine più importanti e le zone della movida porticese (corso Umberto I, corso Garibaldi, piazza San Ciro, via Università, piazza Gravina, viale Leonardo da Vinci, piazza San Pasquale, via Marittima e l’ingresso autostradale), al fine di contrastare la vendita illegale di sigarette e il consumo di sostanze stupefacenti, salvaguardare la sicurezza dei prodotti, nonché vigilare sull’osservanza al codice della strada.

I finanzieri hanno controllato oltre 600 soggetti e 400 veicoli, denunciato 6 persone per contrabbando di sigarette, segnalato al prefetto di Napoli 5 persone per uso di sostanze stupefacenti, sequestrato oltre 100mila articoli non sicuri, nonché elevato oltre 50 verbali di violazioni al codice della strada, con il sequestro di due veicoli e una moto, il cui conducente non aveva mai preso la patente.