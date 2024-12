Evade da domiciliari e si filma su TikTok: aveva i carabinieri tra i follower Pubblicava sul social network le sue uscite, ma era ai domiciliari per droga: arrestato

Era agli arresti domiciliari ma piu' volte ha violato la misura, e puntualmente a ogni evasione registrava video e pubblicava su TikTok le sue sortite fuori casa. A Lettere, in provincia di Napoli , un 56enne e' stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dall'Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Napoli . L'uomo era ai domiciliari per droga, ma i Carabinieri della stazione di Lettere hanno monitorato i suoi posti e confrontato i video con quelli delle telecamere di sorveglianza installate attorno alla sua abitazione. Grazie all'analisi dei contenuti, i militari sono stati in grado di certificare e comunicare al Tribunale 6 evasioni dagli arresti domiciliari. Il 56enne e' stato portato in carcere.