Napoli: autobus di linea in fiamme, conducente salvo L'autobus della linea 663 interamente distrutto, le cause sono ancora in fase di accertamento

Un episodio impressionante è avvenuto nella serata di ieri a Napoli, dove un autobus di linea è andato completamente a fuoco mentre si trovava in sosta in via Nuova San Rocco. Per fortuna, il conducente è uscito illeso dall'incidente, l'autobus non trasportava alcun passeggero al momento del rogo. L'allarme è scattato intorno alla tarda serata, quando i Carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti sul luogo dell'incendio. Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate per cause ancora in fase di accertamento, ma sembrano riconducibili a un’origine accidentale. L'autobus, appartenente alla linea 663, è stato completamente distrutto dal fuoco. Inoltre, le fiamme hanno danneggiato anche una Lancia Ypsilon parcheggiata nelle vicinanze. Fortunatamente, l'autista è stato in grado di mettersi in salvo senza conseguenze gravi, anche se è stato visitato sul posto da personale del 118 a seguito di inalazione di fumo durante un tentativo di spegnimento con l’estintore. Sul caso sono in corso ulteriori indagini per stabilire la dinamica esatta dell’incendio e valutare le responsabilità. Questo episodio sottolinea ancora una volta l'importanza della manutenzione dei mezzi pubblici e delle misure di sicurezza adottate per prevenire situazioni simili. L’intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori ha permesso di gestire prontamente la situazione, evitando che l'incendio potesse avere conseguenze più gravi.