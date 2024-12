Sgominata la baby gang che aveva picchiato e ferito per divertimento un anziano Svolta nelle indagini dei carabinieri

Qualche mese fa avevano ferito, per gioco, un anziano che ha rischiato anche di perdere la vista da un occhio. E non si erano limitati a questo, perché avevano seminato la paura nei pressi della villa comunale di Afragola. Ora, grazie all'azione investigativa dei carabinieri guidati dal maresciallo Raimondo Semprevivo



Sono stati tutti arrestati e si tratta di sette minorenni. Due sono finiti nel carcere minorile di Nisida, gli altri in comunità di recupero. Tutti appartenevano a famiglie 'problematiche'.

"Finchè continueremo a immaginare che le famiglie di criminali - dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il rappresentante territoriale di Europa Verde Salvatore Iavarone - possano crescere i propri figli in modo irresponsabile o peggio delinquenziale le cose andranno sempre peggio.

La strada sbagliata gliel'hanno fatta imboccare i genitori e anche loro dovrebbero pagare. Troppo facile mettere al mondo dei bambini e disinteressarsi a loro. Complimenti ai carabinieri e alla magistratura per l'attività svolta e per aver portato un poco di legalità sul territorio".