Bimbo ingoia monetina e non respira: salvataggio rocambolesco dei carabinieri I militari dopo aver intercettato l'auto della mamma in difficoltà hanno fatto da apripista

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia hanno appena traferito nel carcere di Poggioreale una persona arrestata nel pomeriggio. I militari sono a Napoli e stanno percorrendo la strada del ritorno quando, a corso Secondigliano, vengono chiamati da una donna. Lei è in auto disperata ed è alla guida, nel seggiolino il figlio di 6 anni.

Il piccolo ha appena ingoiato una monetina ed ha difficoltà a respirare. Le sirene si accendono e senza pensarci un secondo parte la scorta con i carabinieri che fanno spazio nel traffico per la mamma alla guida. Pochi minuti e le due auto raggiungono l’ospedale Santobono. I medici prendono il piccolo e lo salvano. Fortunatamente il bimbo sta bene e non è in pericolo di vita, é ancora ricoverato.