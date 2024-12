Clima pesante a Caivano dopo la mancata messa di Natale per motivi di sicurezza Il vescovo e la diocesi di Aversa condividono la grande tristezza che pesa sulla parrocchia

Il vescovo e la diocesi di Aversa condividono la grande tristezza che pesa sulla parrocchia intitolata a San Paolo nel “Parco verde” di Caivano per non aver celebrato, quest’anno, secondo la tradizione, la santa messa nella notte di Natale.

La sofferta decisione, come efficacemente dichiarato dal Parroco, Don Maurizio Patriciello, è scaturita dalla preoccupazione di evitare possibili confusioni in un contesto sociale pesantemente condizionato dalle recenti vicende di sfratto di 36 famiglie da case occupate in maniera illegale.

La chiesa diocesana condivide la prudenza che ha ispirato una scelta tanto difficile, ma soprattutto riconosce e sostiene la fatica di coloro che cercano di costruire una più autentica forma di normalità, nel rispetto delle leggi che regolano la vita della società civile.

Nella luce del Giubileo che si è aperto proprio nella notte santa del Natale, si auspica, come lo stesso Don Patriciello ha dichiarato, che “anche i fratelli che hanno sbagliato possano rimettersi sulla giusta strada” e maturi in tutti i cittadini una rinnovata coscienza del rispetto di ogni persona e del valore del bene comune. La pace sociale vive e cresce nella giustizia.