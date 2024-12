Sanitari del 118 aggrediti dai familiari di una persona soccorsa: due arresti Ancora un grave episodio di violenza a Napoli

La polizia ha arrestato un 46enne napoletano ed un 37enne di Terni per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e resistenza.

In particolare, gli agenti del commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Pallonetto a Santa Lucia per un’aggressione in atto ai danni di personale del 118.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato una calca di persone nei pressi di un’ambulanza e, con il supporto dei colleghi del commissariato Montecalvario, sono riusciti a riportare la calma. Nel frattempo, due operatori sanitari, evidentemente scossi, hanno indicato ai poliziotti due familiari di una donna soccorsa per un malore, che, poco prima, li avevano aggrediti fisicamente. Durante le fasi concitate, uno dei due, ha inveito contro gli agenti intervenuti. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.