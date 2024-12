Donna perseguitata dal suo ex compagno: arrestato dalla polizia Gli agenti con il loro intervento hanno evitato il peggio

La polizia ha arrestato per atti persecutori un 71enne napoletano. In particolare, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in zona Pozzuoli per la segnalazione di una donna in difficoltà.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno notato due autovetture, in una di queste vi era un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi finché non è stato bloccato, nell’altra, invece, vi era una donna che, in quei frangenti, si è avvicinata agli operatori ai quali ha raccontato che il suo ex compagno, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva perseguitata ed aveva tentato di ostacolarle il passaggio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante.