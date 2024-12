Botti Capodanno: trovato candelotto prodotto nella casa del disastro a Ercolano Rafforzati i controlli da parte dei carabinieri in tutta la provincia di Napoli

Con l’avvicinarsi del capodanno continuano i controlli dei carabinieri da un punto all’altro della provincia partenopea.

A Casalnuovo di Napoli i militari della locale Tenenza hanno effettuato diverse perquisizioni nelle aree comuni delle palazzine popolari della 219. Nei portici dell’isolato 6 di viale dei Pini sono state rinvenute 29 bombe carta per un peso complessivo di 4 chili. I manufatti artigianali e pericolosi sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo artificieri.



Siamo ora a Portici e i carabinieri intervengono a piazza Poli per diverse esplosioni di petardi. Sul posto i militari individuano e fermano un ragazzino. Ha 15 anni e quando vede i carabinieri consegna spontaneamente un candelotto cobra da 50 grammi. Si tratta di un cobra k33 ed è lo stesso che veniva fabbricato nella casa esplosa qualche tempo fa ad Ercolano dove persero la vita 3 giovanissimi.

Quel petardo, che verosimilmente avrebbe potuto far saltare la mano del giovanissimo, è stato sequestrato. Il minorenne è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose per poi essere affidato alla sua mamma che certamente era delusa per l’episodio ma sollevata dal fatto che il proprio figlio stesse bene.