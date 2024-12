Capodanno: il sindaco emani ad horas l'ordinanza contro i botti pericolosi Un provvedimento già adottato in altre città, tra le quali Roma

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, ancora una volta, si schiera a sostegno della battaglia contro i fuochi proibiti che ogni fine anno mietono moltissime vittime, per lo più giovani, e le cui conseguenze si avvertono poi per tutta la vita creando inoltre numerosi problemi, sovente anche con gravi ripercussioni, al mondo animale.

"Per offrire un valido contributo alla conoscenza del problema – afferma Capodanno – ho anche creato un gruppo sul social network Facebook, che conta oltre 700 iscritti, finalizzato soprattutto a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a una questione che non sembra al momento trovare valide soluzioni definitive. Purtroppo, infatti, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, come si evince dalle operazioni che, ogni anno, portano al sequestro di quintali di botti proibiti, il problema resta ancora in gran parte irrisolto, alla luce dei dati che vengono resi noti il primo giorno dell'anno, con morti e feriti ".

"Chiedo al sindaco di Napoli - annuncia Capodanno -, in analogia a quanto peraltro già fatto al riguardo in altre città, tra le quali Roma, di emanare ad horas un'ordinanza che vieti dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 24:00 del 1° gennaio 2025 l'utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio cittadino, dal momento che l’uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo, senza l’adozione delle necessarie precauzioni atte ad evitare pericoli e danni diretti ed indiretti, non solo minaccia l’integrità fisica della persone e degli animali, ma anche quella del patrimonio artistico, storico e culturale del Comune di Napoli "

"Tale provvedimento - aggiunge Capodanno - dovrà essere finalizzato anche a limitare il più possibile rumori molesti, nonché l’incremento di emissioni di inquinanti nell’ambiente soprattutto per le categorie di soggetti particolarmente fragili come bambini ed anziani, nonché per gli animali, domestici e non, i quali possono essere vittime di eventi letali dovuti al suddetto utilizzo improprio ".

Al riguardo Capodanno auspica che già in giornata il sindaco Manfredi emani la richiesta ordinanza.