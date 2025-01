Bimbo ingerisce droga a casa dei nonni: ricoverato al Santobono E' successo nel napoletano: non è in pericolo di vita

Ingerisce hashish accidentalmente mentre è in cucina a casa dei nonni in provincia di Napoli, bimbo di un anno ricoverato all'ospedale Santobono. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri a Boscoreale.

Secondo quanto si apprende, il bambino avrebbe accusato un malore mentre era a casa dei nonni ed è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Dai primi esami clinici, è emerso che il piccolo aveva ingerito hashish e la droga gli aveva causato un'intossicazione. Stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale Santobono di Napoli dove tuttora è ricoverato sotto osservazione ma non in pericolo di vita.

Nel frattempo sono scattate le indagini da parte degli agenti dei commissariati di polizia di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata per ricostruire come il piccolo sia entrato in possesso di quegli stupefacenti in casa dei nonni.