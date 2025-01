Campi Flegrei: Musumeci annuncia l'avvio della fase operativa per la riparazione Musumeci: "Non appena il ministero dell'Economia e finanza assegnerà alla Regione Campania le risorse che abbiamo stanziato quale contributo dello Stato, si potrà passare alla fase operativa"

Dopo mesi di attesa, si avvia finalmente la fase operativa per il ripristino delle abitazioni danneggiate dal terremoto che ha colpito i Campi Flegrei lo scorso 20 maggio. Il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha annunciato che, con la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, è stato completato l'iter burocratico necessario per iniziare la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali. Il provvedimento prevede l'assegnazione di 50 milioni di euro da parte dello Stato alla Regione Campania, per il triennio 2024-2026, destinati al ripristino degli immobili privati dichiarati inagibili nei comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli. Tuttavia, l'avvio della fase operativa dipende dall'assegnazione dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Regione Campania, Musumeci ha dichiarato: "Non appena il ministero dell'Economia e finanza assegnerà alla Regione Campania le risorse che abbiamo stanziato quale contributo dello Stato, si potrà passare alla fase operativa". Musumeci ha, poi, spiegato che il decreto stabilisce le modalità di intervento, definendo i criteri per la concessione dei contributi, i costi ammissibili, la domanda di contributo e l'esecuzione dei lavori. Inoltre, è prevista una rendicontazione semestrale da parte dei Comuni, che dovranno relazionare sullo stato di avanzamento degli interventi, comunicando l'ammontare dei fondi impegnati ed erogati. Il ministro ha sottolineato l'importanza di questo intervento, che darà sollievo alle famiglie che hanno subito danni materiali e psicologici a causa del terremoto, e che rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione di un territorio duramente colpito. Con l'avvio della fase operativa, i cittadini dei Campi Flegrei potranno finalmente vedere la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza delle loro abitazioni.