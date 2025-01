Infermiere picchiato con violenza: ma quello che è successo ha dell'incredibile Episodio gravissimo all'ospedale Maresca di Torre del Greco

Episodio gravissimo accaduto all'ospedale Maresca di Torre del Greco. La denuncia arriva dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate: "L’equipaggio 118 di San Giorgio a Cremano trasposta una vittima di incidente stradale al pronto soccorso, come di consuetudine (totalmente errata) l’equipaggio accompagna il paziente con la propria barella in radiologia per la diagnostica di routine.

L’infermiere 118 chiede una mano ad un oss nello spostare il paziente dalla autocaricante del 118 al tavolo diagnostico ma l’oss con aria arrogante si gira ed esclama:”taggia insegna’ comm se spost nu pazient?”. Fortunatamente tra i due si mettono gli altri sanitari ed evitano una prima aggressione da parte dell’operatore.

Ma la cosa non finisce qui. Una volta rientrati nei locali del pronto soccorso, quasi come fosse una spedizione punitiva, l’oss si riavvicina all’infermiere e gli scaglia diversi pungi al volto al capo prendendolo per il collo. Naturalmente vengono allertate le forze dell’ordine ed il professionista viene refertato ricevendo 3 giorni di prognosi.

Come associazione chiediamo alla Asl Napoli 3 sud che l’oss sia sospeso dal servizio! “Non bastano le aggressioni da parte dei pazienti, ora il nostro nemico è anche in casa".