Occupazione abusiva di suolo pubblico: controlli, denunce e sanzioni Stretta della polizia nel rione Secondigliano

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano. In particolare, gli agenti del locale commissariato, unitamente a personale della polizia municipale, tutela edilizia, motociclisti e avvocata, Asl Napoli 1 centro, Uosd prevenzione collettiva e servizio veterinario e i tecnici enel, con la collaborazione dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno identificato 35 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, controllato 10 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestato 10 violazioni del codice della strada.

Ancora, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato 4 attività commerciali i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancata differenziazione dei rifiuti, violazioni in materia di impatto acustico, per aver installato insegne pubblicitarie senza la prescritta licenza e per somministrazione di alimenti e bevande ai tavoli senza le prescritte autorizzazioni, uno dei titolari è stato, altresì, denunciato per violazione dei sigilli e violazione delle norme edilizie poiché aveva completato una struttura precedentemente sottoposta a sequestro e l’aveva adibita come area di somministrazione di alimenti e bevande.

Infine, un uomo è stato denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio, e sono stati sequestrati complessivamente 90 kg di alimenti privi di tracciabilità.