Violenza sulle Donne: arrestato 61enne nel Napoletano Arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento

Un uomo di 61 anni, residente a Torre del Greco, è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento imposto nei confronti della sua compagna, la vittima di un precedente episodio di violenza domestica. L'arresto è avvenuto durante un episodio in cui i due coniugi si sono recati in caserma per sporgere una denuncia, ignari che l'uomo fosse ancora sotto sorveglianza giudiziaria.

La denuncia e la scoperta della violazione

La coppia, composta dal 61enne e dalla moglie di 60 anni, si è presentata presso la stazione dei carabinieri per denunciare un fatto. Durante gli accertamenti, i militari hanno verificato che l'uomo era sottoposto a una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi alla sua compagna, in quanto accusato di violenza domestica. La sorpresa è arrivata quando i carabinieri hanno scoperto che la donna, seduta accanto a lui, era proprio la parte offesa.

Il braccialetto elettronico e la violazione della sorveglianza

Inoltre, il 61enne era obbligato a indossare un braccialetto elettronico, dispositivo che gli era stato imposto lo scorso ottobre dall’autorità giudiziaria. Nonostante la misura di sorveglianza, i carabinieri hanno trovato il braccialetto nascosto sotto il giubbotto dell'uomo, alimentando ulteriori sospetti. Un’indagine più approfondita ha rivelato che la coppia aveva cercato di aggirare il sistema di monitoraggio. Dal momento che il braccialetto elettronico tiene traccia dei movimenti, i due coniugi avevano deciso di lasciare lo smartphone della donna lontano dalla loro abitazione, in auto, a più di 500 metri dalla residenza, per eludere la localizzazione.

L'arresto per violazione del divieto di avvicinamento

Dopo aver scoperto la violazione del divieto di avvicinamento e dell'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, i carabinieri hanno arrestato l’uomo per aver infranto le misure cautelari a suo carico. La vicenda ha evidenziato ancora una volta come, nonostante le disposizioni giudiziarie, alcune persone continuino a cercare di aggirare il sistema di protezione delle vittime di violenza domestica, mettendo in pericolo la sicurezza e l’incolumità delle persone coinvolte. L’arresto del 61enne rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza di genere e nella protezione delle donne vittime di abusi. Le autorità continuano a monitorare attentamente le situazioni a rischio, mentre si rafforza l’impegno a far rispettare le misure cautelari che tutelano la sicurezza delle persone coinvolte in casi di violenza domestica.