Docente arrestata a Castellammare, Borrelli: "La scuola deve dare spiegazioni" L'appello del deputato al ministro dell'istruzione

"Sulla vicenda della docente arrestata con le accuse di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne" interviene il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli.

"Si tratta di un quadro inquietante, che vede coinvolta la stessa scuola: da chiarire infatti anche perché alla docente venissero affidati più alunni e non si occupasse solo di quello per cui era stata nominata come insegnante di sostegno.

Inoltre va compreso il perchè non sia stata la stessa scuola (che ha sempre sostenuto incredibilmente di non aver saputo nulla della vicenda) a fare verifiche interne dopo le che mamme hanno cercato più volte di avere spiegazioni sulle notizie terrificanti che gli arrivavano dai figli.

Una vicenda che ha scosso profondamente la comunità stabiese e sulla quale ho chiesto l’intervento deciso del ministro".