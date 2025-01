Acerra, guida sicura: in campo il reparto prevenzione crimine Campania Identificate 91 persone, di cui 34 con precedenti

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra. In particolare, gli agenti del commissariato di Acerra, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 91 persone, di cui 34 con precedenti, e controllato 46 veicoli. Riflettori puntati soprattutto sul nuovo codice della strada.

Le nuove disposizioni rappresentano un passo importante per ridurre gli incidenti e promuovere una guida più responsabile.

Contrasto alla guida sotto effetto di alcol e droghe. I limiti dei tassi alcolemici non cambiano e rimangono gli stessi. Per i recidivi, trovati positivi all’alcol al volante, scatta l’obbligo di installare in auto il dispositivo alcolock, che impedisce l’accensione del motore se viene rilevato un tasso alcolemico sopra lo zero, oltre alla revoca della patente e al divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima della guida per un periodo di due o tre anni, in base alla gravità dell’infrazione, che aumenta in casi gravissimi. S