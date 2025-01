Funerali con carro e cavalli per la 15enne Martina dei Quartieri Spagnoli La giovane è scomparsa per una malattia fulminante

Un funerale tanto spettacolare quanto commovente ha scosso il cuore di Napoli oggi, quando circa trecento persone hanno seguito il carro funebre di Martina, una giovane di 15 anni originaria dei Quartieri Spagnoli, che è tragicamente scomparsa a causa di una malattia improvvisa e fulminante. Un corteo composto da familiari, amici e residenti ha accompagnato il feretro della ragazza, a bordo di un carro d'epoca trainato da sei cavalli neri, bardati con pennacchi bianchi, un’immagine che ha lasciato senza parole chi si trovava in piazza, a due passi dal Maschio Angioino e dal Palazzo Real.

La scena era tanto insolita da sembrare un set cinematografico, e infatti molti passanti, turisti e residenti, non hanno potuto fare a meno di filmare l'evento. Non solo il carro funebre, ma anche i fuochi d’artificio, esplosi in pieno giorno, hanno aggiunto un tocco di teatralità a un momento di grande dolore. I fuochi sono stati sparati in piazza, mentre il corteo proseguiva il suo tragitto verso la chiesa di San Matteo, dove la cerimonia funebre è stata celebrata. La giovane Martina, benvoluta e conosciuta nel quartiere, ha ricevuto un saluto caloroso e affettuoso da parte di tutti coloro che le volevano bene. Tra le tante persone presenti, molte amiche della ragazza indossavano magliette commemorative, mentre in molti hanno lasciato messaggi di solidarietà sui social media, esprimendo il loro cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Il corteo ha seguito un percorso che ha toccato luoghi significativi per la giovane, come vico lungo San Matteo, dove viveva, prima di giungere in piazza, dove si è svolta l'ultima parte della cerimonia. Il feretro, portato via dalla carrozza, è stato accolto con un lungo e rispettoso applauso. L’intera comunità dei Quartieri Spagnoli si è stretta attorno alla famiglia della 15enne, che, seppur giovanissima, ha lasciato un vuoto incolmabile.

Quella di Martina è stata una morte precoce, che ha colpito duramente un intero quartiere, ma che allo stesso tempo ha mostrato una grande solidarietà e unione tra le persone, unite nel dolore e nel ricordo di una giovane che non c'è più.