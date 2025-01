Criminalità a Napoli: fiaccolata per sensibilizzare governo nazionale e locale Necessario un miglior coordinamento delle forze dell’ordine, con il ripristino di gruppi interforze

"Dopo l'ultimo grave episodio verificatosi, con il tentativo di furto a una filiale della banca Compass, posta al Vomero, nei locali a piano terra del fabbricato ad angolo tra via Bernini e via Cimarosa, con il consueto "metodo della spaccata", utilizzando un'autovettura che sarebbe stata rubata poco prima sempre al Vomero, aumentano le preoccupazioni e gli allarmi, per residenti e commercianti, a ragione dell'intensificarsi delle azioni criminali nell'ambito del popoloso quartiere collinare partenopeo - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione - questi eventi delinquenziali sono l’ennesimo segnale del costante quanto pervicace interesse della malavita, organizzata e non, nei confronti della collina partenopea.

Di certo non tranquillizzano i cittadini i dati snocciolati alcuni giorni fa dal prefetto di Napoli sulla diminuzione in Città di alcuni reati, cosa che potrebbe però essere posta in relazione a un minor numero di denunce, se poi continuano a verificarsi fatti gravi come quello di questa stanotte, peraltro in una zona densamente abitata e frequentata.

La verità, della quale bisogna prendere atto per intervenire adeguatamente - sottolinea Capodanno -, è che purtroppo fino ad oggi gli organi e gli uffici responsabili della sicurezza hanno dato risposte che, allo stato, appaiono del tutto insufficienti a fronteggiare la gravità della situazione, così come si sta manifestando non da oggi, con un'escalation oramai quotidiana, come testimoniano anche le pagine della cronaca nera. Certo per risolvere questi problemi occorrerebbe monitorare l’intera area, impresa oltremodo ardua oltre che dispendiosa. Le telecamere però come dimostrano le esperienze al riguardo anche in altre metropoli europee, non sono sufficienti, da sole, a eliminare il grave fenomeno ma possono essere utili, a posteriori, nel tentativo d'individuare i responsabili degli episodi criminali, cosa peraltro non sempre agevole.

E’ necessario - puntualizza Capodanno - un miglior coordinamento delle forze dell’ordine, anche con il ripristino di gruppi interforze e con una vigilanza estesa a tutte le ore, comprese quelle notturne. Bisogna poi dare corpo e sostanza ai comitati municipali per la sicurezza e l’ordine pubblico, nell'ambito di ciascuna delle dieci municipalità che costituiscono il tessuto cittadino. Inoltre occorre intensificare gli strumenti che agevolino la collaborazione dei cittadini per denunciare tutti gli episodi riconducibili ad azioni criminali ai quali sono soggetti o dei quali vengono a conoscenza.

Per sensibilizzare il governo nazionale e quello locale rispetto ai gravi problemi della sicurezza nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella - conclude Capodanno -, propongo ai rappresentanti delle istituzioni, alle associazioni di categoria, ai comitati di zona, di organizzare una fiaccolata da svolgersi lungo le strade e le piazze, contro la delinquenza, il racket e l’usura, invitando la cittadinanza tutta a partecipare, chiedendo, anche alla luce degli ultimi gravi episodi delinquenziali, un intervento mirato ma anche costante per estirpare definitivamente la mala pianta della criminalità "