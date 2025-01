Aggredisce i genitori: arrestato 46enne a Napoli per maltrattamenti e estorsione L'uomo aveva già picchiato i suoi genitori in altre occasioni, con l'intento di estorcere denaro

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. L’arresto è avvenuto a seguito di un intervento tempestivo da parte degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che sono intervenuti in un’abitazione nel corso di un servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione di una lite in famiglia.

Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato l'uomo in evidente stato di agitazione, dopo aver minacciato e aggredito fisicamente i suoi genitori. Durante l'intervento, che non è stato privo di difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccare l'individuo e a verificare che l’uomo aveva già maltrattato i suoi genitori in altre occasioni, con l'intento di estorcere loro denaro.

L’aggressore, che già in passato aveva compiuto atti simili, è stato arrestato e portato in carcere. La vicenda sottolinea l'importanza del monitoraggio e del supporto da parte delle forze dell'ordine nelle situazioni di violenza domestica, che continuano a essere un tema di grande rilevanza sociale. Il caso dimostra anche la determinazione della Polizia nel contrastare il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia, intervenendo prontamente per proteggere le vittime e garantire la giustizia.