Napoli, viola la misura della sorveglianza speciale: arrestato In manette un 46enne napoletano

La polizia ha arrestato un 46enne napoletano per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll hanno notato uno scooter con a bordo due persone, il cui conducente, alla vista degli operatori, ha invertito la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno inseguito e raggiunto in corso Garibaldi accertando che lo stesso era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza che, difatti, aveva violato.