Importuna passeggeri e autista Metropark, in manette marocchino 22enne Il giovane è stato trovato in possesso di un sacchetto con oggetti preziosi e una lama appuntita

Un marocchino di 22 anni è stato arrestrato con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: la polizia è intervenuta presso la stazione Metropark, in corso Arnaldo Lucci, dopo la segnalazione di due persone che prima hanno importunato i passeggeri e poi il conducente del bus.

All'arrivo degli agenti il 22enne è andato in escandescenza ed ha aggredito i poliziotti, che l'hanno bloccato e trovato in possesso di una lama di ferro appuntita, oltre ad un sacchetto di oggetti preziosi di cui non ha saputo giustificare la provenienza.