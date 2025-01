Controlli su B&B, autorimesse e irregolarità edilizie Sanzioni e sequestri, in seguito a numerose segnalazioni fatte dai turisti

La Polizia Locale di Napoli ha condotto una serie di controlli mirati, scoprendo irregolarità sia in strutture ricettive che in autorimesse, con sanzioni e sequestri a seguito delle ispezioni. L'operazione ha avuto inizio grazie a segnalazioni da parte di turisti che avevano denunciato comportamenti sospetti in un bed and breakfast e un affittacamere situati in via Toledo.

Durante le verifiche, è emerso che i clienti venivano registrati a nome di una struttura diversa da quella in cui soggiornavano, in violazione dell'obbligo di registrazione degli alloggiati previsto dall'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con possibile rilevanza penale. Inoltre, l'analisi del portale "Alloggiati Web" ha rivelato la mancata registrazione delle presenze successive a novembre 2024. A seguito di queste irregolarità, gli agenti hanno accertato anche difformità edilizie nella struttura, con lavori non autorizzati che modificavano la maglia strutturale e cambi di destinazione d'uso senza permesso. Sono stati trovati anche condizionatori installati irregolarmente sulla facciata.

Parallelamente, nel quartiere di Scampia, è stata individuata un'autorimessa all'aperto priva di autorizzazione, che è stata immediatamente chiusa. Il responsabile dell'attività è stato multato per un totale di 949 euro per varie violazioni, tra cui l'apertura non autorizzata di accessi carrabili e l'occupazione di suolo pubblico senza permesso. L'attività è stata segnalata agli enti competenti, tra cui la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate.

Nel quartiere Ponticelli, un intervento del reparto Motociclisti - Git ha portato a 8 sequestri amministrativi e 4 fermi amministrativi. Gli agenti hanno anche sequestrato veicoli e sospeso dalla circolazione altri per violazioni del Codice della Strada, come la mancanza di assicurazione e il mancato uso delle cinture di sicurezza. Inoltre, due persone sono state denunciate per guida senza patente e per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

Infine, nel quartiere Avvocata, un'operazione congiunta con il Commissariato di Polizia di Stato ha portato alla verifica di due autorimesse, con l'accertamento di irregolarità relative alla sicurezza urbana e al Codice della Strada.