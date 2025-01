Napoli, rione Don Guanella: sorpreso a cedere droga e arrestato In manette un 56enne

La polizia ha arrestato un 56enne napoletano con precedenti, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Don Lorenzo Milani un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ai conducenti di due autovetture in sosta, gli stessi si sono poi allontanati frettolosamente.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 56enne, trovandolo in possesso di 3 involucri di marijuana e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa posta in essere. Per tali motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.