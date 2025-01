Omicidio Francesco Pio: "Serve agire su inclusione e controllo" Manfredi sulla condanna all'ergastolo dell'assassino: "E' un problema non solo di Napoli"

"Chi è stato condannato era anche un esponente camorristico, non c'è solo il tema della devianza e dell'evasione scolastica, c'è anche la criminalità. Dunque bisogna agire da un lato sulla leva dell'inclusione e dall'altro lavorare sul controllo e la deterrenza". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla condanna all'ergastolo per l'omicida del giovane Francesco Pio Maimone, vittima innocente, ucciso da un colpo di pistola a Mergellina nel marzo 2023. In merito alle azioni di mettere in campo per contrastare la devianza, Manfredi, nel ricordare che "sono problemi diffusi in tutte le grandi aree urbane", ha evidenziato che "il tema della criminalità e della devianza si incrociano con quello dell'educazione che non significa solo garantire offerta scolastica, ma anche fare in modo che ci siano condizioni d'inclusione sociale che favoriscano l'accesso all'istruzione, condizioni familiari e abitative ed economiche che evitano situazioni di degrado e devianza nelle quali poi si inseriscono organizzazioni criminali".