Ischia e Forio: pusher minorenne sorpreso nei pressi di una scuola e arrestato Lotta allo spaccio sull'isola da parte dei carabinieri

Sull’isola di Ischia i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio di controllo del territorio.

Identificate 193 persone e controllati 106 veicoli. Non sono mancati i controlli al codice della strada con 15 violazioni contestate e 2 mezzi sequestrati. Arrestato un pusher 17enne.

Il ragazzo è stato fermato nei pressi dell'Istituto Scolastico Alberghiero "Telese" e accompagnato in caserma per gli accertamenti. Perquisito, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 8 grammi di "hashish" e di un bilancino di precisione. Era tutto nascosto negli slip. In casa del minorenne altri 25 grammi della stessa sostanza stupefacente e un coltello intriso di droga. L’arrestato è stato trasferito nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei di Napoli.

Durante i controlli sono state denunciate altre due persone. Il primo è un 25enne di Lacco Ameno fermato a piazza Antica Reggia. L’uomo era in sella ad una E-bike denunciata rubata lo scorso 10 gennaio. La bici, dal valore di circa 2mila euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

La seconda persona denunciata è invece un 20enne di Forio. Il ragazzo, perquisito a via Monterone, è stato trovato in possesso di 43 grammi di hashish che erano nascosti nel marsupio.