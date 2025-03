Sicurezza stradale a Napoli: intensificati i controlli della Polizia Locale Le verifiche si sono concentrati nei quartieri di San Lorenzo e Poggioreale

La Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli stradali e le operazioni di contrasto all'illegalità commerciale, con risultati significativi nei quartieri di San Lorenzo e Poggioreale. Durante le verifiche, sono stati controllati numerosi veicoli e sono stati presi provvedimenti in risposta a diverse violazioni del codice della strada.

In via Casanova, nel quartiere San Lorenzo, gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale hanno ispezionato 22 veicoli, procedendo a 4 sequestri amministrativi, 4 fermi amministrativi e 3 affidamenti al custode-acquirente. Inoltre, 4 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione. Tra le 21 violazioni accertate, figurano la mancanza di copertura assicurativa, l'omessa esibizione dei documenti di circolazione, l'uso del casco non conforme, la guida con patente sospesa o non valida e la mancata revisione dei veicoli.

Simili controlli sono stati effettuati anche in piazza Francesco Coppola, a Poggioreale, dove sono stati ispezionati 20 veicoli. In questo caso, sono state riscontrate 14 violazioni al codice della strada, 4 sequestri amministrativi e 2 fermi amministrativi, con anche in questo caso il riscontro di infrazioni relative all’assicurazione, ai documenti e alla patente.

Parallelamente, l'Unità Operativa I.A.E.S. Tutela Ambientale ha eseguito un’importante operazione contro il commercio illecito di imballaggi non conformi alle normative ambientali. In un deposito nella zona orientale di Napoli, sono stati sequestrati 20 quintali di buste in plastica non biodegradabili e non compostabili, destinate ad essere immesse nel mercato. Per il grossista responsabile, di nazionalità cinese, è stata applicata una sanzione di 25.000 euro e il materiale sequestrato sarà distrutto.