La fiamma olimpica a Napoli, varato il dispositivo di traffico

In occasione dell'evento "Viaggio della Fiamma Olimpica Milano - Cortina 2026", che si terrà martedì 23 dicembre 2025 - dalle ore 15:45 alle ore 19:30 e comunque fino a cessate esigenze - il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di circolazione così articolato:
A) divieto di transito veicolare sulle seguenti strade interessate dal transito dei tedofori con convoglio al seguito: Viale della Resistenza - Via Antonio Labriola - Via Tancredi Galimberti - Via Bakù - Via Roma verso Scampia - Corso Secondigliano - Piazza Di Vittorio - Calata Capodichino - Via Arenaccia - Corso Novara - Piazza Garibaldi - Piazza Mancini - Corso Umberto I - Piazza Giovanni Bovio - Via Cardinale Guglielmo Sanfelice - Via Monteoliveto - Via S. Anna dei Lombardi - Piazza Sette Settembre - Via Toledo - Piazza Carità - Via Cesare Battisti - Piazza Giacomo Matteotti - Via Armando Diaz - Via Medina - Piazza Municipio - Via Vittorio Emanuele III - Via Riccardo Filangieri Candida Gonzaga - Via Ammiraglio Ferdinando Acton - Via Nazario Sauro - Via Cesario Console - Piazza Plebiscito.
B) Obbligo - per tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei tedofori - di arrestarsi prima di impegnarle, rispettando le segnalazioni degli organi di vigilanza preposti. C) Sospensione degli attraversamenti pedonali di volta in volta interessati dal passaggio dei partecipanti.