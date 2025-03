Ancora violenze in corsia: infermiere preso a pugni allo stomaco L'aggressione è avvenuta al Cto: denunciata una 38enne russa

Ancora violenze negli ospedali napoletani: l'ultimo episodio è avvenuto ieri sera al Cto. Una 38enne di nazionalità russa è stata denunciata dai carabinieri per lesioni ad un operatore sanitario.

La donna, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe colpito con un pugno allo stomaco un infermiere del triage, provocandogli lesioni lievi. La 38enne era stata soccorsa poco prima in piazza Sette Settembre per una ferita alla mano.