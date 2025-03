Giugliano in Campania: controlli delle forze dell'ordine al campo rom Contestate 25 violazioni per mancata copertura assicurativa

La polizia ha effettuato un controllo straordinario del territorio a Giugliano in Campania. In particolare, gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, i militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con la collaborazione di personale della polizia locale e metropolitana, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un controllo in prossimità di un campo rom nei pressi di via Carrafiello a Giugliano in Campania dove hanno identificato 45 persone, controllato 21 veicoli, di cui 14 sottoposti a sequestro e contestato 25 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e per mancato possesso dei documenti di circolazione.