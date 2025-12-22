Vomero, via Cifariello ancora chiusa: protestano i residenti Capodanno: “ I lavori sono terminati da tempo, perché non viene riaperta?”

“ I residenti di via Cifariello al Vomero protestano per la mancata riapertura della storica stradina, transennata da tempo a causa di un dissesto stradale nonostante i lavori risultano completati “. A farsi portavoce della protesta è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

“ Via Filippo Cifariello - ricorda Capodanno - è stata chiusa al traffico veicolare il 26 novembre scorso, dopo un cedimento della pavimentazione della carreggiata in due punti, all’altezza del civico 16. Dopo circa un mese dall’evento e con lavori di manutenzione da tempo eseguiti, non si comprendono i motivi per i quali la strada non venga riaperta alla viabilità veicolare, eliminando il transennamento “.

I residenti esprimono irritazione per i ritardi nella riapertura, con transenne ancora presenti e disagi quotidiani, aggravati, nelle ore serali e notturne, dalla presenza di tavolini e sedie, a servizio di un’attività adibita alla somministrazione di cibi e bevande, posti sul passetto della carreggiata lasciato aperto per il transito pedonale.

“ Al riguardo - sottolinea Capodanno - va rimarcato che i residenti si sono sempre opposti alla pedonalizzazione della storica strada vomerese, temendo che la movida notturna comporti un incremento di schiamazzi e fastidi anche con occupazioni dell’intera carreggiata con tavolini e sedie fino a tarda notte, cosa che, allo stato, già avviene seppure in forma ridotta “.

“ La strada in questione - puntualizza Capodanno -, che collega via Bernini con via Alvino, riveste valore storico grazie anche alla presenza di un’antica chiesa dedicata a San Gennaro: la chiesa di San Gennariello, conosciuta anche come piccola Pompei “.

Capodanno, attesa la messa in sicurezza del tratto stradale dove si erano verificati i dissesti, sollecita gli uffici comunali competenti, che fanno capo all’assessore alle strade Cosenza, a eliminare le transenne e a riaprire la strada in tempi rapidi.