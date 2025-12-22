Furto di una bici elettrica: ritrovamento lampo della polizia e due denunce E' accaduto alla stazione centrale di Napoli

La polizia ha denunciato due 19enni tunisini per ricettazione. Un colpo sventato in tempi record grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Una bicicletta elettrica rubata a Capodrise in provincia di Caserta, nella giornata di giovedì è stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario, grazie all’intervento tempestivo della polizia ferroviaria di Napoli centrale.

Un ragazzo casertano, accortosi del furto della sua bici, ha subito controllato l’app del localizzatore sul mezzo ed ha notato che la stessa si stava muovendo lungo la tratta ferroviaria direzione di Napoli, in quei frangenti, il giovane ha contattato la questura di Caserta, che ha fornito indicazioni operative precise ed ha allertato in tempo reale il personale del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, consentendo di individuare il treno su cui si trovavano i sospetti.

All’arrivo del treno alla stazione di Napoli piazza Garibaldi, gli agenti hanno agito con rapidità e discrezione, bloccando i due ricettatori e recuperando la bicicletta ancora intatta.