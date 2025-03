Napoli, piazza Municipio: sorpreso un minore in possesso di un coltello La polizia denuncia un 17enne

La polizia ha denunciato un 17enne napoletano per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, i poliziotti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Municipio hanno controllato due giovani a bordo di uno scooter, il cui passeggero è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza di 22 cm. Pertanto, il minore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre il coltello è stato sequestrato.